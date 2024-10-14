「料理愛好家でタレントの平野レミ（77）がNHK「平野レミの早わざレシピ！2024秋」（前8・15）に生出演。大慌ての放送内容にネット上ではさまざまな反響が寄せられた。生放送で、平野が数々の料理を作るこの番組。過去の放送では、斬新な盛り付けや、思い切った調理法が話題を呼んだ。この日は午前9時10分から大リーグのドジャース・大谷翔平投手とメッツの千賀滉大投手が出場するナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦の中継が控