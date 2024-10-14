◆パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第３戦 日本ハム―ロッテ（１４日・エスコンＦ）【ロッテ】１（右）荻野、２（二）藤岡、３（左）角中、４（一）ソト、５（指）ポランコ、６（捕）佐藤、７（三）中村奨、８（遊）友杉、９（中）藤原、▽投＝種市【日本ハム】１（中）松本剛、２（左）浅間、３（三）清宮、４（指）レイエス、５（右）万波、６（一）郡司、７（二）上川畑、８（捕）田宮、