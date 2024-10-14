名古屋生まれのご当地麺として知られる「台湾ラーメン」を名物に、地元の人ならず愛知県を訪れる旅行者にも人気の台湾料理店「味仙」が、9月、海外に初めて進出しました。初出店の地は、東南アジア・ベトナムです。”名古屋のソウルフード”は現地の人に受け入れられたのでしょうか？路地を進むとあの看板が！「味仙」海外1号店はベトナムに ベトナム南部の主要都市・ホーチミン。日本食レストランな