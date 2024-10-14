オーストラリアの人気俳優リアム・ヘムズワース（３４）はローラ・ダーン（５７）と一緒に仕事がしたくて『ロンリー・プラネット』出演を決めたそうだ。ネットフリックスの同新作は、シングルになったばかりの小説家が年下の男性との愛を見つけるロマンス作品で主演の２人は最初から意気投合したという。 【写真】念願の２ショット！ リアムはスクリーンラントにこう話す。「この作品に