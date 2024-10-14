「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース９−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）メッツは千賀滉大投手の乱調が響き、大敗を喫して初戦を落とした。試合後、制球難について「いろいろ要因はありますけど、メカニックにズレはあったと思います」と明かした。地区シリーズに続いて第１戦のマウンドに上がった千賀。初回、先頭の大谷を打ち取ったまでは良かったが、制球が定まらなくなった。ベッツ、フリーマンを連続四球で