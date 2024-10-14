大谷がリーグ優勝決定シリーズ初戦勝利に貢献。ユニ泥だらけでハッスルした(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月13日（日本時間14日）、本拠地でメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数2安打1打点1得点の成績。チームは9‐0で快勝した。【動画】強烈な弾丸ライナー！大谷翔平の一打にスタンド熱狂先発の千賀滉大との対決は第1打席、二ゴロに打ち取られ、2回一死二塁の第2打席は