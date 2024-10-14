◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦メッツ0−9ドジャース（2024年10月13日ロサンゼルス）メッツの千賀滉大投手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦に先発し、2回途中2安打4四球、3失点で降板。チームもドジャースに完敗を喫し初戦を落とした。試合後の主な一問一答は以下の通り。――制球難の原因は。「いろいろな要因はありますけど、うーん…メカニックにおいてエ