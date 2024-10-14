ワールドシリーズ進出に向け、ドジャース・大谷翔平（３０）が好スタートを切った。１３日（日本時間１４日）のメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第１戦（ドジャースタジアム）に「１番・ＤＨ」で出場し、４打数２安打１打点で９―０とチームを先勝に導いた。千賀との今年初対決が実現し、アイコンタクトで両者がうなずいた。初回の第１打席はニゴロに打ち取られたが、２点を先制した２回の第２打席では、一死二塁から初球のカ