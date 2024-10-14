[ソウル １３日 ロイター] - 北朝鮮は首都平壌の上空に韓国がドローン（無人機）を飛ばしたとする問題を巡り、南北軍事境界線付近の砲兵部隊に射撃準備態勢を整えるよう指示した。国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が１３日、国防省報道官の発表を伝えた。ＫＣＮＡによると、報道官は無人機が再び平壌上空に飛来する可能性が高いとし、衝突を含むあらゆるシナリオに備えるよう軍が指示を受けたと述べた。北朝鮮は１１日、平壌上