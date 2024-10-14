2024 パーソル クライマックスシリーズ パ「日本ハム−ロッテ」＜10月14日エスコンF3回戦＞試合開始 14：00先攻：ロッテ後攻：日本ハム◆ 北海道日本ハムファイターズ（中）松本剛（左）淺間（三）清宮（指）レイエス（右）万波（一）郡司（二）上川畑（捕）田宮（遊）水野P.北山◆ 千葉ロッテマリーンズ（右）荻野（二）藤岡（左）角中（一）ソト（指）ポランコ（捕）佐藤（三）中村奨（遊）友杉（中）藤原P.種市