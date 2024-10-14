◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦ドジャース９―０メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースがリーグ優勝決定シリーズ第１戦の本拠地・メッツ戦で相手打線を完封して大勝。同一ポストシーズン（ＰＳ）では史上最多タイの３３イニング連続無失点となり、ワールドシリーズ進出に向けて残り３勝とした。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３０）はメッツ先発・