新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にてHYDEさんによる『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』の千葉・幕張メッセ公演の模様を10月26日（土）17時６分と、27日（日）の17時６分よりそれぞれ独占生配信することを決定した。このたび「ABEMA PPV」で配信が決定した『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-』は、HYDEさんによる大好評のうちに幕を閉じたライヴハウスツアー『HYDE [INSIDE] LIVE 2024』