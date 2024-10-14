天皇皇后両陛下は国民文化祭の開会式に出席するため、特別に運行される新幹線で岐阜県に向かわれました。【映像】岐阜へ移動される天皇皇后両陛下天皇皇后両陛下は午前9時半過ぎ、東京駅の新幹線のホームに到着し、同行する宮内庁の職員ら関係者以外が乗車しない「お召し列車」に乗り込まれました。両陛下は岐阜県で開幕する国民文化祭と、全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席されます。15日、両陛下は岐阜市内で国民文