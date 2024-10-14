群馬県で3人が死亡した飲酒運転事故で、前橋地検は起訴された運転手について、危険運転致死傷罪で審理するよう裁判所に求めています。遺族はANNの取材に対し改めて厳罰を求めました。【映像】署名活動を続ける遺族5月、群馬県伊勢崎市で鈴木吾郎被告（70）が運転するトラックが乗用車と正面衝突し、塚越湊斗くん（当時2歳）、父親の寛人さん（当時26歳）、祖父の正宏さん（当時53歳）が亡くなりました。前橋地検は11日、鈴木