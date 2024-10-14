和菓子製造販売の「にしき堂」（広島市東区）が５月に広島県福山市限定で発売した「薔薇（ばら）とピーチもみじ」（１個１５０円）が、ヒットしている。同社初の地域限定商品とした戦略が奏功。９月末までに、当初設定した年間目標の１・５倍となる約１５万個を販売した。来年５月の世界バラ会議福山大会に向け、さらに地元の銘菓としてイメージを高めたい考えだ。（清水裕）福山市の花がバラであることから、バラの花びらを含