女優でモデル山本舞香が１４日、自身のインスタグラムを更新。自身の夫で、人気バンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」ボーカルのＨｉｒｏから誕生日を祝福されたことを明かした。山本は、２７歳の誕生日となる１３日に「Ｗｅｇｏｔｍａｒｒｉｅｄ」と記し多くの２ショットを投稿。さらに文章では結婚を報告し「これからはお互い家族として支え合い、如何なる困難にも立ち向かい、苦楽を共に生きていきたいと思っており