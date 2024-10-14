タレントの安めぐみ（42歳）が10月13日、公式ブログを更新。生後8か月の次女・萌歌（もか）ちゃんと、加工アプリ“SNOW”を使用した2ショットを公開した。この日、「おやすみなさいー。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは 遅い時間に失礼します」と切り出し、「三連休中日でしたね 我が家はなんだかバタバタやっと落ち着きそうです」と三連休の様子をつづった。続けて「最近の玄関のお花と待ち時間に次女と初