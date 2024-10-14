俳優の山口馬木也（51）、冨家ノリマサ（62）らが14日、都内で映画「侍タイムスリッパー」（監督安田淳一）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。雷に打たれた幕末の侍が現代にタイムスリップし、京都の時代劇撮影所で「斬られ役」として生活していくストーリー。今年8月に池袋シネマ・ロサ1館で上映されると、個性豊かなキャスト陣や自主制作映画とは思えないクオリティーの高さが口コミで話題になり、現在は全国250館以上に