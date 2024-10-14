不同意性交などの疑いで警視庁に書類送検され、吉本興業とのマネジメント契約を解除された元ジャングルポケットの斉藤慎二（41）が所有する競走馬オマタセシマシタ号の今後について、14日までに現役続行の方針が発表された。日本放送作家協会副理事も務める放送作家の村上卓史氏が預かるという。斉藤の騒動の中で、競馬ファンからは、オマタセシマシタ号の今後を心配する声が多く上がっていた。「みんなのKEIBA」（フジテレビ）な