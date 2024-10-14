［ハノイ１３日ロイター］ - ベトナムと中国は１３日、李強首相の訪問に合わせ、農業分野や両国間の鉄道、ＱＲコードによる越境決済などで協力する１０の協定に署名した。李首相は１２日にハノイでベトナムの最高指導者トー・ラム共産党書記長兼国家主席と会談、１３日にはファム・ミン・チン首相と会談したベトナム国営テレビによると、ファム・ミン・チン首相は会談で同国産農産物の貿易促進に向け、中国の市場開放や通