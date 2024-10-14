【モデルプレス＝2024/10/14】Snow Manの新曲「One」が、10月14日よりサブスクリプション＆ダウンロードにて配信スタート。Snow Manにとって初の世界配信となる。【写真】岩本照、長い手足を生かしたダンスシーン◆Snow Man、初のサブスク配信スタート「One」は、5日に初回放送を迎えたTVアニメ「ブルーロック VS. U-20 JAPAN」のエンディング主題歌。ミディアムバラードである今作は「夢を追う人」「何かに夢中な人」そういった人