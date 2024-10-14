地区S第3戦から続く連続イニング無失点米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦に9-0で完勝した。大谷翔平投手も「1番・DH」で先発出場し、2回に適時打を放つなど4打数2安打、1打点。さらにこの中で、チームが33イニング連続無失点というポストシーズン記録に並んでいる。MLB公式のサラ・ラングス記者が自身のX（旧ツイッター）で伝えて