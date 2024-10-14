ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2024年10月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「おさるのジョージ」グッズを紹介します！ セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ   投入時期：2024年10月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2024年10月も「おさるのジョージ」のかわいいグッズがセガプライズから続々登場！さまざ