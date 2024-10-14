音楽専門誌「BURRN！」が今年10月号で創刊40周年を迎えた。内容をハードロック・ヘビーメタル（HR/HM）に特化させ、海外を中心に著名アーティストのインタビューに数多く成功。コアな読者に親しまれてきたが、ジャンルそのものは流行が陰って久しく、模索が続く。取材に答えるBURRN！の広瀬和生編集長=2024年9月25日午後5時48分、東京都千代田区、中野浩至撮影BURRN!の創刊は1984年。「B」から始まる名前の雑誌は売れるという