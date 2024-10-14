大谷が2安打1打点。ドジャースはリーグ優勝決定シリーズ初戦を制した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月13日（日本時間14日）、本拠地でメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打1打点1得点の成績で、チームは9‐0で快勝発進となった。【動画】リーグ優勝決定Sで日本人対決！大谷翔平が千賀滉大から適時打を放つシーン先発の千賀滉大との注目の日本人対決は第1打席、大谷は