14日午後、RIIZEが「ミュージックバンク in マドリード」を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に到着した。・RIIZE、日本マクドナルドのテレビCMに出演！10月6日より放送開始・【PHOTO】RIIZE「ミュージックバンク」海外公演のためスペインへ出国（動画あり）