◇MLB ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース9-0メッツ（日本時間14日、ドジャー・スタジアム）ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦は、ドジャースが9-0で快勝。1番指名打者で出場した大谷翔平選手は2安打1打点1四球の活躍をみせました。初回、メッツ千賀滉大投手から3連続四球で好機をつくり、2アウト満塁からマックス・マンシー選手の2点タイムリーで先制。2回には1アウト2塁で迎えた大谷選手は、一二塁間を破るヒットで追加