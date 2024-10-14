実は生産中止の暗い過去「ブラックサンダー」が30年前の恩人探しFNNプライムオンライン

実は生産中止の暗い過去「ブラックサンダー」が30年前の恩人探し

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ブラックサンダー」の生産会社が、九州7県の新聞にある広告を出した
  • 30年前に生産中止に追い込まれた同商品の恩人を探しているという内容
  • 九州の一部の店舗が復活を望む声を上げてくれたおかげで、今があるという
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