熊本県長洲町では、プログラミングのワークショップが開かれ、子どもたちが町をテーマにしたオリジナル作品づくりに励んでいます。 長洲町は、プログラミングを通して創造する楽しさやデジタル社会の人材育成を目指し、今年8月からワークショップを開催しています。 きょう14日は、長洲町を代表する金魚や造船をテーマにゲームを作りました。 子どもたちは金魚の種類を当てるクイズや船を動かし