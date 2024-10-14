14日、東京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1800m・11頭)は、先手を取って直線で後続を突き放したC.ルメール騎手騎乗の1番人気デンクマール(牡2、美浦・田中博康厩舎)が、2番人気タイヨウノキセツ(牡2、美浦・高柳瑞樹厩舎)に3.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分47秒7(良)。 さらに2馬身差の3着に8番人気リギーロ(牡2、美浦・栗田徹厩舎)が入った。なお、3番人気シオーグ(牝2、栗東・中竹和