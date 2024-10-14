大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月13日（日）（日本時間14日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 ニューヨーク・メッツ ＠ドジャー・スタジアム＞ 本拠地ドジャー・スタジアムで行われたニューヨーク・メッツとのナショナル・リーグチャンピオンシリーズ第1戦。 ドジャース・大谷翔平（30）が「1番・DH」で出場し、4打数2安打1打点の活躍。試合は自慢の打