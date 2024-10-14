■スポーツの日はゆっくり天気下り坂3連休の1日目と2日目は、全国的に秋晴れに恵まれました。ただ、天気はゆっくりと下り坂で、きょう14日（月）のスポーツの日は傘の出番となる地域がありそうです。雨具が必要なエリアは大きく二つ。九州・四国エリアと関東エリアです。【動画】寒暖差で加速「秋のむくみ」対策は？7割が女性九州・四国では、低気圧や湿った空気の影響で朝から局地的に激しい雨が降っています。長崎県の対馬周辺で