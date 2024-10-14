【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Sailing」は『ONE PIECE』の物語と自分達のこれまでの歩みを照らし合わせたリリックが魅力 BE:FIRSTが歌う、10月27日放送開始のTVアニメSPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編のエンディング主題歌「Sailing」が11月4日に配信リリースされることが発表された。 この作品のために書き下ろされた「Sailing」は、Chaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁（