群馬県で3人が死亡した飲酒運転事故で、前橋地検は、起訴された運転手について危険運転致死傷罪で審理するよう裁判所に求めています。遺族はANNの取材に対し改めて厳罰を求めました。5月、群馬県伊勢崎市で鈴木吾郎被告（70）が運転するトラックが乗用車と正面衝突し、塚越湊斗くん（当時2）、父親の寛人さん（当時26）、祖父の正宏さん（当時53）が亡くなりました。前橋地検は11日、鈴木被告の起訴内容について、より刑の重