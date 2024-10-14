10月13日、瀧本美織の初のビルボードライブ＜瀧本美織 Billboard Live "Amanda"＞が開催された。シャンデリアと深紅の幕が目を惹くクラシカルな空間にジャジーな音が響くと、瀧本美織がホルターネックのきらびやかなドレス姿で客席通路から登場、スタンドマイクを手に「LADY FUNKY」をソウルフルに、そして9月にリリースしたばかりの新曲「Character」では「思うままにIt's showtime！」と歌ってショータイムをスタートさせた。MC