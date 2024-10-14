一般社団法人「ウェブ解析士協会」が、企業担当者がSNSに対する木本知識を持ち、運用できる資格「SNSマネージャー」が選定した「SNS流行語ランキング」（2024年7〜9月）を紹介しています。「SNS流行語ランキング」は、「X」やインスタグラム、TikTok、YouTubeなどのSNSで流行している言葉の中から、SNSマネージャー有資格者への調査に基づきランキングを作成。2022年3月度から四半期ごとに最新の流行語ランキングを、年末には「