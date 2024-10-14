高僧六祖慧能の旧居を訪ねて中国広東省新興県広東省新興県にある六祖慧能旧居。（9月22日撮影、新興＝新華社配信/畢建鴿）【新華社新興10月14日】中国広東省新興県の夏盧村は禅宗第六祖、慧能（えのう）の古里で、「六祖記念祠」などの建物がある。慧能は638（貞観12）年2月に生まれ、村で20年以上を過ごした。晩年に帰郷し、713（先天2）年8月に県内の国恩寺で円寂した。高僧六祖慧能の旧居を訪ねて中国広東省新興県六祖慧