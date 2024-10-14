「聴く人のいる場所がホール」をテーマに、公園で誰もが本格的なクラシック演奏を無料で楽しめる野外音楽会「IKE・SUNPARK 青空コンサート2024〜EAT GOOD PLACE × CLASSIC PICNIC Presents 〜」が、豊島区最大の公園・IKE・SUNPARK(としまみどりの防災公園)にて10月19日(土)に開催される。公園から生み出される文化を街へ2020年夏に豊島区内最大面積の公園及び防災施設としてオープンしたIKE・SUNPARK(としまみどりの防災公園)。