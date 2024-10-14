10月12日、同日に福岡県・西日本総合展示場新館にて開催されたファッションイベント『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した村重杏奈がInstagramを更新した。【写真】ミニスカ×ロングコートの秋冬コーデも公開村重は、自身のInstagramアカウントにて、「日焼けメイク でした！」「北九州大盛り上がり！毎回素敵な声援ありがとうございます。」と切り出すと、「村重ってうちわを見かけると