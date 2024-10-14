グレーターベイ航空は、香港〜舟山線を11月7日に開設する。月・木・土曜の週3往復を運航する。機材はエコノミークラス188席を配置した、ボーイング737-800型機を使用する。舟山は、中国・浙江省に位置。中国で4番目に大きい舟山本島を含む、1,300以上の島々で構成されている。アジア最大の屋外観音像は高さ18メートルで、多くの寺院が存在している。■ダイヤHB862香港（15：05）〜舟山（17：20）／月・土HB860香港（09：35）〜