昨季限りで現役を引退した元日本代表の長谷部誠。現在はフランクフルトのリザーブチームでアシスタントコーチを務めつつ、日本代表のコーチも兼任している。そうしたなか、フランクフルトのU-9チームであった驚愕のプレーが話題になっている。それがこちら。&#129327;&#129508; Hinten die Null gehalten, vorne genetzt! Wirklich so passiert bei unserer U9 &#129668;#SGE | @eintracht_lz pic.twitter.com/h0GSFgzhMx— E