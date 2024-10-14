ÄÌÈÎÂç¼ê¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Ä¹ºê»Ô¹¬Ä®¤Ë·úÀß¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡ÖÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡×¤¬14Æü¡¢³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ³«¶È¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡×¡£ ¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Ìó1000²¯±ß¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î»°É©½Å¹©¹¬Ä®¹©¾ìÀ×ÃÏ¤Ç·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ 14Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¥Ôー¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢J¥êー¥°½éÂå¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó