出産後に里帰りをした 河野りぬ@子育て＆鬱経験エッセイ(@rinu.illustjob)さん。実家で子育てに奮闘する中で、病院の健診では問題なしと言われますが、気になることが。『息子に目の障害が見つかった話』第1話をごらんください。 ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob &