ハリウッド映画のさまざまなシーンを、その道の専門家が検証・評価する米Insiderの人気企画『How Real Is It？』に、日本の関 展秀（セキ・ノブヒデ）が登場。エミー賞最多受賞で話題のをはじめ、『ラスト サムライ』『ジョン・ウィック：コンセクエンス』『キル・ビル』など、ハリウッド映画における日本刀の描写の数々を評価した。中でも、『アベンジャーズ／エンドゲーム』で真田広之が披露した日本刀