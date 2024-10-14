TOMORROW X TOGETHER(SOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI)は14日0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて7th Mini Album『The Star Chapter: SANCTUARY』のコンセプトティーザーを公開した。【写真】スビン、“彼氏感”を味わえる極上SHOT新しいアルバムのプロローグのような今回の映像は、デビューアルバム『The Dream Chapter : STAR』の収録曲「Nap of a star」のミュージックビデオを連想させる。映像は5つの