『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』は米公開2度目の週末を迎えたが、 米国興行収入はわずか705万ドル。前週比マイナス81.3%という、稀に見る大暴落となっている。 2024年10月11～13日の米興収ランキング1位は初登場の『テリファー 聖夜の悪夢／ Terrifier 3』で1,830万ドル。2位は3週目の『野生の島のロズ』で1,345万ドル。『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』は前週1位から3位に転落した。 1