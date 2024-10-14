リーグ優勝決定シリーズ初戦で大勝【MLB】ドジャース 9ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦で4打数2安打1打点の活躍を見せた。試合後のテレビインタビューでは得点圏で結果が出ていることについて「たまたまじゃないかなと思う」と話した。初回先頭は二ゴロに倒れたが、2回1死二塁の第2打席では右前適時打をマー