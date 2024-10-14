１０月１４日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、５番人気のベンヌ（牡２歳、美浦・久保田貴士厩舎、父パイロ）が、逃げて後続に８馬身差をつける快勝で、初戦を勝ち上がった。勝ち時計は１分２４秒４（良）。スタートを決めそのままハナに立った。道中は前半６００メートル３５秒１の平均ペースで前を引っ張ると、直線はぐんぐんと伸びて後続をまったく寄せ付けず逃走Ｖを決めた。田辺裕信騎手は