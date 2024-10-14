みほ(@miho_nekokichi)さんが入院していた病院では、1日300円で生活用品が使い放題。タオルや部屋着、歯ブラシなど持参しなくて良いのでとても便利だと感じていました。しかし、薄い入院着や替えのないスリッパ、そなえ付けのシャンプー類ではちょっと困ったこともあるようで…。『産後レポ』第8話です。 ©みほ ©みほ ©みほ ©みほ ©みほ わずか300