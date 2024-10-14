10月12日（土）に放送された7期最終第21話（No.159）「 ”個性” 無き戦い」に女優・志田未来がサプライズ出演。7期に次ぐFINAL SEASONが2025年に放送されることが発表された。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、8月についに完結を迎えた堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公